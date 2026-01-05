Смарт-годинник з бездротовими дзвінками, USB-зарядкою, прогнозами погоди та сповіщеннями, багатофункціональними спортивними режимами, ультратонким дисплеєм. Ідеальний подарунок
Опис товару:
Матеріал ремінця: Силікагель
Форма циферблата: прямокутник
Рівень водонепроникності: IP67
Стиль: спорт
Особливість: крокомір, телефонує
бездротовий
Інструкції щодо носіння: Регулярне прибирання
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор
🌟Ціна сьогодні всього: лише 16$ (знижка: -53%)
➡️Артикул: 02050126
🎉Замовити Смарт-годинник з бездротовими дзвінками
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom