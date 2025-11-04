КУПУЙ!

5 метровий швидкісний кабель "чоловічий-жіночий"

4 Nov

5 метровий швидкісний кабель “чоловічий-жіночий”

5 метровий кабель розширення USB, швидкісний кабель “чоловічий-жіночий” для ТБ, ноутбука, ПК, клавіатури. Міцний PVC, стабільна передача даних, плавне з’єднання. Вихідна потужність 50-80 Вт, максимальна напруга 36 В. Стильний дизайн кабелю

Опис товару
Mатеріал: ПВХ
Форма: Круглий
Полярність роз’єму: Від чоловіка до жінки
Режим живлення: USB
Вихідна потужність: 50-80 Вт
Матеріал дротового сердечника: Безкиснева мідь
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 02041125
🎉Замовити 5 метровий швидкісний кабель “чоловічий-жіночий”
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

