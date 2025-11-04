КУПУЙ!

Набір для воскування та полірування автомобілів

4 Nov

Набір для воскування та полірування автомобілів

Набір для воскування та полірування автомобілів, шириною 4 дюйми. Губчастий гумовий диск для кутових шліфувальних машин. Повний набір для кругового полірування для обслуговування автомобілів

Опис товару:
Модель: Універсальний
Основний матеріал: текстильні матеріали
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 01041125
Замовити Набір для воскування та полірування автомобілів
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

