Набір для воскування та полірування автомобілів, шириною 4 дюйми. Губчастий гумовий диск для кутових шліфувальних машин. Повний набір для кругового полірування для обслуговування автомобілів
Опис товару:
Модель: Універсальний
Основний матеріал: текстильні матеріали
🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 01041125
🎉Замовити Набір для воскування та полірування автомобілів
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації