Рідка ізоляційна стрічка для проводів і кабелів

Рідка ізоляційна стрічка – Гумове ізоляційне покриття для проводів і кабелів, сумісне з пластиком, тканиною, металом, водонепроникний герметик, для внутрішнього та зовнішнього використання

Опис товару

Назва товару: Рідкий ізоляційний клей

Матеріал: Силіконовий каучук

Є у чорному та білому кольорах

Під час ремонту електричних приладів слід дотримуватися електробезпеки. Щоб максимізувати продуктивність виробу, уникайте прямого сонячного світла, високої вологості та вітрових умов. Перед використанням ретельно перемішайте ізолюючий рідкий клей. Переконайтеся, що поверхня для нанесення чиста та суха перед використанням ізолюючого рідкого клею.

Перед нанесенням ізоляційного рідкого клею переконайтеся, що відключено живлення. Зачекайте мінімум 10 хвилин між нанесенням двох шарів ізоляційного рідкого клею, рекомендується принаймні два шари. Після нанесення всіх шарів зачекайте принаймні чотири години, щоб клей висох.

Ідеальний для зручного доступу та мобільності! Рідка електрична стрічка підходить для ізоляції, захисту та колірного кодування з’єднань у виробництві



