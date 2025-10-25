Розумний годинник, відповідь і створення дзвінків

Розумний годинник, відповідь/створення/відхилення дзвінків, 4,65 см, розумний годинник для чоловіків та жінок, кілька спортивних режимів, нагадування про повідомлення, нагадування про сидячий спосіб життя, будильник, нагадування про пиття води, віддалене фото, керування музикою, для iPhone та Android
Опис товару
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Ємність акумулятора: 250 мАг
Акумулятор: Літій-полімерний
Бездротовий
Бездротова версія: 5.0
Матеріал екрана: TFT
Матеріал ремінця: Нержавіюча сталь
Коефіцієнт екрану: 85%
