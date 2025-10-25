КУПУЙ!

Електрична зубна щітка з технологією звукохвиль

Home  /  Торгові ряди  /  Електрична зубна щітка з технологією звукохвиль


місце для вашої реклами!
25 Oct

Електрична зубна щітка з технологією звукохвиль

By   No Comments    Торгові ряди

Електрична зубна щітка для дорослих з технологією звукохвиль, 6 розумних режимів, 8 змінних головок, зарядка через USB, акумуляторна літієва батарея, підходить для чутливих зубів і ясен, м’яка щітка, 2-х хвилинний розумний таймер і нагадування про інтервал 30 секунд

Опис товару
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея серії 18650
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 8$ (знижка: -35%)
➡️Артикул: 02251025
🎉Замовити Електричну зубну щітку з технологією звукохвиль
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading