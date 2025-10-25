КУПУЙ!

25 Oct

Магічний клей: термостійкий, холодне зварювання

Магічний клей для ремонту. Металеве міцне з’єднання. Термостійкий. Холодне зварювання. Металевий клей. Лиття клею. Нетоксичний, нешкідливий. Суперклей для використання в майстернях

Опис товару
Тип контейнера: трубка
Сумісний матеріал: метал
Форма: гель
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 6$ (знижка: -33%)
➡️Артикул: 01251025
🎉Замовити Магічний клей: термостійкий, холодне зварювання
 


