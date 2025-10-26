КУПУЙ!

Модний смарт-годинник для чоловіків та жінок

26 Oct

Модний смарт-годинник для чоловіків та жінок

Модні та популярні смарт-годинники для чоловіків та жінок з 1,75-дюймовим сенсорним екраном високої чіткості, водонепроникний IP68, понад 100 спортивних режимів, підтримкою бездротових дзвінків, голосових помічників, ліченням кроків, секундомірами та іншими багатофункціональними опціями

Опис товару
Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав
Матеріал ремінця: Силікон і Нержавіюча сталь
Бездротовий
Властивості батареї: Акумулятор
Рівень водонепроникності: IP68
Форма корпусу: Квадрат
Особливість: Секундомір
Стиль: Елегантний
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 220 мАг
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 25$ (знижка: -53%)
➡️Артикул: 01271025
🎉Замовити Модний смарт-годинник для чоловіків та жінок
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

