Модні та популярні смарт-годинники для чоловіків та жінок з 1,75-дюймовим сенсорним екраном високої чіткості, водонепроникний IP68, понад 100 спортивних режимів, підтримкою бездротових дзвінків, голосових помічників, ліченням кроків, секундомірами та іншими багатофункціональними опціями

Опис товару

Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав

Матеріал ремінця: Силікон і Нержавіюча сталь

Бездротовий

Властивості батареї: Акумулятор

Рівень водонепроникності: IP68

Форма корпусу: Квадрат

Особливість: Секундомір

Стиль: Елегантний

Акумулятор: Літієва батарея

Ємність акумулятора: 220 мАг



🌟Ціна сьогодні всього: лише 25$ (знижка: -53%)

➡️Артикул: 01271025

🎉 Замовити Модний смарт-годинник для чоловіків та жінок

