Лазерний дальномір із зеленим променем, Лазерна лінійка, Вимірювальний прилад, Перезаряджуваний портативний, Прилад для вимірювання відстані
Опис товару:
Опис батареї: Літій-іонний полімер
Джерело живлення: Живлення від USB
потужність лазера: більше-рівно 0,4 мВт і менше 1 мВт
Властивості батареї: літієвий акумулятор
Бренд: SNDWAY
Ємність акумулятора: 850MAh
Інструмент для вимірювання лазером, лазерний вимірювач відстані, лазерний вимір з перезаряджуваною літій-іонною батареєю, підсвічуванням дисплея та піфагоровим режимом для вимірювання відстані, площі та об’єму
🌟Ціна сьогодні: лише 44$ (знижка: -53%)
✅Артикул: 0219725
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