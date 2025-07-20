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Лазерний дальномір із зеленим променем

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20 Jul

Лазерний дальномір із зеленим променем

By   No Comments    Торгові ряди

Лазерний дальномір із зеленим променем, Лазерна лінійка, Вимірювальний прилад, Перезаряджуваний портативний, Прилад для вимірювання відстані

Опис товару:
Опис батареї: Літій-іонний полімер
Джерело живлення: Живлення від USB
потужність лазера: більше-рівно 0,4 мВт і менше 1 мВт
Властивості батареї: літієвий акумулятор
Бренд: SNDWAY
Ємність акумулятора: 850MAh
Інструмент для вимірювання лазером, лазерний вимірювач відстані, лазерний вимір з перезаряджуваною літій-іонною батареєю, підсвічуванням дисплея та піфагоровим режимом для вимірювання відстані, площі та об’єму
 

🌟Ціна сьогодні: лише 44$ (знижка: -53%)
✅Артикул: 0219725
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