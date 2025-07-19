Чорна трьохскладна сонячна панель з USB виходом. Портативний сонячний зарядний пристрій для телефону, планшета та портативного зарядного пристрою. Ідеальний для подорожей, кемпінгу, походів та активного відпочинку, зовнішнє джерело живлення | Компактна сонячна панель | Міцний тканинний чохол, сонячний панельний зарядний пристрій
Опис товару:
Тип роз’єму: USB
Вихідна потужність: більше 80 Вт
Режим живлення: Сонячна енергія
Особливості зарядного пристрою: Універсальний
Функція зарядного адаптера: Подорожі
🌟Ціна сьогодні: лише 30$ (знижка: -66%)
✅Артикул: 0119725
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