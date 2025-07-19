Чорна трьохскладна сонячна панель з USB виходом. Портативний сонячний зарядний пристрій для телефону, планшета та портативного зарядного пристрою. Ідеальний для подорожей, кемпінгу, походів та активного відпочинку, зовнішнє джерело живлення | Компактна сонячна панель | Міцний тканинний чохол, сонячний панельний зарядний пристрій

Опис товару:

Тип роз’єму: USB

Вихідна потужність: більше 80 Вт

Режим живлення: Сонячна енергія

Особливості зарядного пристрою: Універсальний

Функція зарядного адаптера: Подорожі



🌟Ціна сьогодні: лише 30$ (знижка: -66%)

✅Артикул: 0119725

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