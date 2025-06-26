2-в-1 магнітний зарядний кабель з обертанням на 540°, швидке заряджання та передача даних USB, нейлоновий плетений магнітний USB-C кабель, двоголовий кабель сумісний з Type-C, Micro-USB. Колір: чорний, фіолетовий, червоний. Розмір: 2метра

Опис товару:

Форма: Круглий

Mатеріал: Нейлон

Тип вхідного роз’єму: USB

Максимальна вихідна потужність: 5-10 Вт



🌟Ціна сьогодні: лише 3$ (знижка: -83%)

✅Артикул: 0226625

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