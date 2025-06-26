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50Вт сонячна панель монокристалічний кремній

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26 Jun

50Вт сонячна панель монокристалічний кремній

By   No Comments    Торгові ряди

50Вт сонячна панель монокристалічний кремній із з’єднувачем MC4, портативний чорний ETFE сонячний зарядний пристрій для яхти, кемпінгу, зовнішньої аварійної енергії та інше

Опис товару:
Режим живлення: Сонячна енергія
Номінальна потужність: 50Вт
Основний матеріал: Монокристалічний кремній
 

🌟Ціна сьогодні: лише 42$ (знижка: -69%)
✅Артикул: 0326625
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