Розумний кільцевий гаджет водонепроникний

Розумний кільцевий гаджет для чоловіків з водонепроникністю IP68, бездротовим дистанційним керуванням та зарядною коробкою – фітнес-трекер для кроків, відстані, калорій – сумісний з iPhone та Android, підтримує фотографування за допомогою жестів – ідеальний подарунок на День Святого Валентина та повернення до школи, підходить для чоловіків та жінок



Ціна сьогодні: лише 23$

Артикул: 0316525

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