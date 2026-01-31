Набір для риболовлі: комбо зі спінінговою котушкою, вудкою 2.4м/7.9фт, рибальською ліскою, штучними біонічними приманками, грузилами та гачками у повному комплекті з сумкою для зберігання

Опис товару:

Комбінований тип вудки та котушки

Орієнтація рук: Амбідекстр

Mатеріал: FRP

Колір: Змішаний



🌟Ціна сьогодні всього: лише 33$ (знижка: -47%)

➡️Артикул: 01310126

🎉 Замовити Комбо зі спінінговою котушкою і вудкою 2.4м

