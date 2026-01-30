WiFi камера спостереження з подвійним об’єктивом

WiFi камера спостереження 2МП+2МП з подвійним об’єктивом, IP65, AI відстеження людей, кольорове нічне бачення, двосторонній аудіозв’язок, сумісність зі смартфоном, 5G/2.4G WiFi, зберігання в хмарі та на SD-карті, подвійний об’єктив, бездротова безпека

Опис товару:

Технологія підключення: Бездротовий

Тип сповіщення: Аудіо та рух

Особливості: Роздільна здатність HD

Використання в приміщенні та на відкритому повітрі

Особливості камери: Кольоровий дисплей

Роздільна здатність захоплення відео: 1920p

Тип монтажу: Настінний

Джерело живлення: USB

Бездротова власність: з функцією Wi-Fi



🌟Ціна сьогодні всього: лише 33$ (знижка: -29%)

➡️Артикул: 03300126

🎉 Замовити WiFi камеру спостереження з подвійним об’єктивом

