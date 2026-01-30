КУПУЙ!

Набір риболовних приманок 411 штук

30 Jan

Набір риболовних приманок 411 штук

Торгові ряди

Набір риболовних приманок (411 шт.): плоскогубці, контролер риби, кренкбейт, міноу, блискітки, спінери, тверді/м’які приманки, гачки, грузила, вертлюги та інше для повного риболовного досвіду.

Опис товару:
Тип приманки: Багатосекційна
Основний матеріал: Нержавіюча сталь, ПВХ, Свинець
Колір: Змішаний
Використовуйте для солоної і прісної води
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 36$ (знижка: -19%)
➡️Артикул: 02300126
🎉Замовити Набір риболовних приманок 411 штук
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

реагуйте:

