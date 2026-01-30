КУПУЙ!

Рибальська сітка з алюмінієвого сплаву



Рибальська сітка з алюмінієвого сплаву, три секції, регульована та висувна рибальська сітка з телескопічною ручкою

Опис товару:
Основний матеріал: Алюмінієвий сплав
Колір: сріблястий
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 8$ (знижка: -23%)
➡️Артикул: 01300126
