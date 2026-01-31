КУПУЙ!

Розумне кільце з дистанційним керуванням

31 Jan

Розумне кільце з дистанційним керуванням

Розумне кільце з дистанційним керуванням сторінок та зйомкою фото і відео. Багатофункціональне магнітне кільце для зарядки, для підрахунку кількості кроків, отримання сповіщень про повідомлення, моніторингу сну, водостійкість IP68, акумуляторна батарея

Опис товару:
Властивості батареї: Акумулятор
бездротова власність
Бездротова версія: 5.2
Рівень водонепроникності: IP68
Ємність акумулятора: 18MAh
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 39$ (знижка: -51%)
➡️Артикул: 02310126
🎉Замовити Розумне кільце з дистанційним керуванням
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

