Ультратонкий розумний годинник для чоловіків та жінок – фітнес-трекер зі сталі з бездротовими дзвінками, кількома спортивними режимами, нагадуваннями про повідомлення, керуванням камерою, оновленнями погоди, акумулятором з USB-зарядкою, елегантним дизайном, ідеальним подарунком для активного способу життя, годинник для фітнесу, стильний дизайн годинника, міцний ремінець
Опис товару:
Матеріал ремінця: Силікагель, Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу годинника: сплав
Форма циферблата: Круглий
Рівень водонепроникності: IP67
Стиль: Елегантний
Особливість: Лічильник калорій, крокомір
бездротова власність
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
🌟Ціна сьогодні всього: лише 45$ (знижка: -13%)
➡️Артикул: 03270126
🎉Замовити Ультратонкий розумний годинник, бездротові дзвінки
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom