Набір міні-шліфувальної машини з футляром

27 Jan

Набір міні-шліфувальної машини з футляром

Набір міні-шліфувальної машини, комплект обертальних інструментів з футляром, включає аксесуари для обертальних інструментів, має 3-швидкісні налаштування для виготовлення різноманітних проектів

Опис товару:
Стиль інструменту: бездротова функція
Джерело живлення: живлення від батареї
Властивості батареї: літієвий акумулятор
Ємність акумулятора: 360 MAh
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 26$ (знижка: -32%)
