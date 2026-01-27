Набір міні-шліфувальної машини, комплект обертальних інструментів з футляром, включає аксесуари для обертальних інструментів, має 3-швидкісні налаштування для виготовлення різноманітних проектів
Опис товару:
Стиль інструменту: бездротова функція
Джерело живлення: живлення від батареї
Властивості батареї: літієвий акумулятор
Ємність акумулятора: 360 MAh
🌟Ціна сьогодні всього: лише 26$ (знижка: -32%)
➡️Артикул: 02270126
🎉Замовити Набір міні-шліфувальної машини з футляром
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom