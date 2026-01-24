Розумний годинник з вигнутим 3D екраном

Розумний годинник з 3.73″ 3D вигнутим екраном, бездротовими дзвінками, відстеженням спорту, локальною погодою та секундоміром, корпус із цинкового сплаву, літієва акумуляторна батарея, сумісність з iPhone та Android, унісекс стильний дизайн, міцний корпус
Опис товару:
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Ємність акумулятора: 200 мАг
Акумулятор: Літій-полімерний
бездротова власність
Рівень водонепроникності: IP68
Матеріал ремінця: Силікон
