Розумне кільце, фітнес-трекер, сумісне з iPhone, Android

Розумне кільце, виготовлене з нержавіючої сталі, USB-зарядка. Функціонує як фітнес-трекер, що відстежує кроки, відстань та калорії. Сумісне з пристроями iPhone та Android, підтримує фотографування жестами

Опис товару:

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літій-полімерний

Технологія підключення: Бездротовий

Основний матеріал: Нержавіюча сталь

Рівень водонепроникності: IP68

Тип контролера: Керування за допомогою додатка

Рекомендоване використання: Для смартфонів або планшетів

Технологія бездротового зв’язку

Порт зарядки продукту: магнітне заряджання



🌟Ціна сьогодні всього: лише 38$ (знижка: -83%)

➡️Артикул: 01240126

