Бездротовий літієвий дриль-шуруповерт, євростандарт

Європейський стандарт, бездротовий літієвий дриль, шуруповерт
Стиль шнура інструменту: Бездротова функція
Тип батареї: Літій-іонний
Предмети включені: Зарядний пристрій
Функції електроінструменту: Регульована швидкість
Джерело живлення: Живлення від акумулятора (з розеткою)
Робоча напруга: 110 – 240 В
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
матеріал: метал
Ємність акумулятора: 2000MAh
