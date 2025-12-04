КУПУЙ!

Сонячний енергетичний трекер максимальної потужності

4 Dec

Сонячний енергетичний трекер максимальної потужності

800 Вт сонячний енергетичний трекер максимальної потужності, інтелектуальний інструмент MPPT для виявлення помилок напруги в мережах та випробувань сонячних панелей, інтерфейс MC4, постачання напругою DC, сонячний генератор для використання на відкритому повітрі

Опис товару
Джерело живлення: Джерело живлення постійного струму
Тип інтерфейсу: MC4
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 48$ (знижка: -82%)
➡️Артикул: 02041225
🎉Замовити Сонячний енергетичний трекер максимальної потужності
 


