Дві упаковки магнітного зарядного кабелю 540°

24 Dec

Дві упаковки магнітного зарядного кабелю 540°

Дві упаковки магнітного кабелю для зарядки, 540° обертовий магнітний зарядний пристрій для різних девайсів, 3-в-1 магнітний зарядний кабель з нейлоновим плетінням, для пристроїв Micro USB/TYPE-C, 3м/2м

Опис товару
Форма: Круглий
Процес обробки поверхні: Глянцевий
Полярність роз’єму: Від чоловіка до жінки
Mатеріал: Нейлон
Тип вхідного роз’єму: Тип-А
Тип вихідного роз’єму: Тип-C
Вхідна потужність: 10-20 Вт
Вихідна потужність: 10-20 Вт
Передача даних: Так
Режим живлення: USB зарядка
Матеріал дротового сердечника: Безкиснева мідь
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 8$ (знижка: -64%)
➡️Артикул: 02241225
🎉Замовити Дві упаковки магнітного зарядного кабелю 540°
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
