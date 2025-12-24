Дві упаковки магнітного зарядного кабелю 540°

Дві упаковки магнітного кабелю для зарядки, 540° обертовий магнітний зарядний пристрій для різних девайсів, 3-в-1 магнітний зарядний кабель з нейлоновим плетінням, для пристроїв Micro USB/TYPE-C, 3м/2м
Опис товару
Форма: Круглий
Процес обробки поверхні: Глянцевий
Полярність роз’єму: Від чоловіка до жінки
Mатеріал: Нейлон
Тип вхідного роз’єму: Тип-А
Тип вихідного роз’єму: Тип-C
Вхідна потужність: 10-20 Вт
Вихідна потужність: 10-20 Вт
Передача даних: Так
Режим живлення: USB зарядка
Матеріал дротового сердечника: Безкиснева мідь
