Кабель USB C – USB C для зарядки 60W для iPhone 15, Samsung, Xiaomi. Швидка зарядка, Male to Male. Кругла матова поверхня. Мідне обмотування алюмінієвого дроту. Вихідна потужність 60W

Опис товару:

Форма: Круглий

Процес обробки поверхні: Матовий

Полярність роз’єму: Від чоловіка до чоловіка

Mатеріал: Нейлон

Тип вхідного роз’єму: Тип-C

Тип вихідного роз’єму: Тип-C

Вхідна потужність: 60 Вт

Вихідна потужність: 60W

Передача даних: Так

Режим живлення: USB зарядка

Матеріал дротового сердечника: Алюміній з мідним покриттям з 5-10% міді



🌟Ціна сьогодні всього: лише 5$ (знижка: -43%)

➡️Артикул: 01241225

🎉 Замовити Кабель USB-C до USB-C для зарядки 60W

