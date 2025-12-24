Кабель USB-C до USB-C для зарядки 60W

Кабель USB C – USB C для зарядки 60W для iPhone 15, Samsung, Xiaomi. Швидка зарядка, Male to Male. Кругла матова поверхня. Мідне обмотування алюмінієвого дроту. Вихідна потужність 60W
Опис товару:
Форма: Круглий
Процес обробки поверхні: Матовий
Полярність роз’єму: Від чоловіка до чоловіка
Mатеріал: Нейлон
Тип вхідного роз’єму: Тип-C
Тип вихідного роз’єму: Тип-C
Вхідна потужність: 60 Вт
Вихідна потужність: 60W
Передача даних: Так
Режим живлення: USB зарядка
Матеріал дротового сердечника: Алюміній з мідним покриттям з 5-10% міді
