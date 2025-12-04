HD мінікамера з нічним баченням та картою 64 ГБ

1080P HD мінікамера з 180° обертовим кріпленням, нічним баченням та картою 64 ГБ. Портативна носима камера для екшн-зйомки. Для дому, офісу, зовнішній мікрофон не потрібен
Опис
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор
З функцією Wi-Fi
Основний матеріал: PC
Колір: чорний
🌟Ціна сьогодні всього: лише 19$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 01041225
