КУПУЙ!

Цифровий захист від стрибків напруги з індикатором

Home  /  Торгові ряди  /  Цифровий захист від стрибків напруги з індикатором


місце для вашої реклами!
26 Feb

Цифровий захист від стрибків напруги з індикатором

By   No Comments    Торгові ряди

Цифровий захист від надмірної і низької напруги з індикатором. Автоматичний перезавантажувач для захисту від перевищення та недостатньої напруги із затримкою, регульований поріг високої і низької напруги, регулювання часу затримки, живлення від розетки 220V – 240V

Опис товару:
Джерело живлення: Живлення від розетки
Робоча напруга: 220V – 240V
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 12$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 03260226
🎉Замовити Цифровий захист від стрибків напруги з індикатором
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading