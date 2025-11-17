КУПУЙ!

Багатофункціональний стальний адаптер для патрона

17 Nov

Багатофункціональний стальний адаптер для патрона

Багатофункціональний адаптер для патрона, сталь 1/16″-1/2″. Швидкозмінний з SDS, шестигранник та гніздо для ударних дрилів. Покращена продуктивність свердління, кований патрон із високою зносостійкістю для важких умов

Опис товару
Mатеріал: сталь
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -57%)
➡️Артикул: 01171125
