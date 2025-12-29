КУПУЙ!

Вологомір для дерева та бетону, автоматичне калібрування

Home  /  Торгові ряди  /  Вологомір для дерева та бетону, автоматичне калібрування


місце для вашої реклами!
29 Dec

Вологомір для дерева та бетону, автоматичне калібрування

By   No Comments    Торгові ряди

Вологомір для дерева та бетону, автоматичне калібрування. Двоштифтовий Гігрометр з LCD Дисплеєм для Цементних Стін та дерева. Ударостійка Конструкція з ABS

Опис товару:
Mатеріал: АБС
Колір: чорний
Особливості: Не ковзає, Стійкий до зламів
Рекомендоване використання: Столярні роботи
Тип дисплея: цифровий
Точність вимірювання: 1
Режим живлення: Працює від батареї
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 16$ (знижка: -63%)
➡️Артикул: 01291225
🎉Замовити Вологомір для дерева та бетону, автоматичне калібрування
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading