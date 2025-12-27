Високоточний інфрачервоний термометр з температурним діапазоном від -50℃ до 600℃ (-58℉ до 1112℉). Він має регульовані налаштування випромінювання, сигнали високої та низької температури, а також цифровий дисплей, що робить його ідеальним для приготування їжі, дослідження автодвигуна та інше

Опис товару:

Режим живлення: Працює від батареї

Mатеріал: АБС смола

Зовнішній матеріал: пластик

Тип дисплея: рідкокристалічний

Точність вимірювання: 0,1

потужність лазера: ~0,4 мВт



🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -38%)

➡️Артикул: 03271225

🎉 Замовити Високоточний інфрачервоний термометр

