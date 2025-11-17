Високоточні цифрові кишенькові ваги з LCD дисплеєм, 6 одиниць (г/унція/карат/фунт), функцією тарування та системою калібрувальної маси, компактний портативний баланс для ювелірних виробів, монет, лабораторії, кухні, подорожей. Ідеально підходить для домашнього використання, щільна конструкція, легке керування, чіткий екран LCD + інструкція у комплекті
Опис товару
матеріал: пластик
Джерело живлення: від сухої батареї
Кількість батареї: 2 шт
тип батареї: ААА
🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -37%)
➡️Артикул: 02171125
🎉Замовити Високоточні цифрові кишенькові ваги з LCD
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom