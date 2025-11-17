КУПУЙ!

Переносний електричний кліпер для нігтів

17 Nov

Переносний електричний кліпер для нігтів

Торгові ряди

Переносний електричний кліпер для нігтів, заряджається через USB, регульовані 3 швидкості, доступний у п’яти кольорах, перезаряджуваний кліпер для нігтів та шліфувальник. Ідеальний вибір подарунка

Опис товару
Джерело живлення: USB
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 500 мАг
Тип двигуна: Безщітковий
матеріал: пластик
Тип дисплея: Цифровий індикаторний дисплей
Швидкість обертання: 20000
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 21$ (знижка: -59%)
➡️Артикул: 03171125
🎉Замовити Переносний електричний кліпер для нігтів
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
