Переносний електричний кліпер для нігтів, заряджається через USB, регульовані 3 швидкості, доступний у п’яти кольорах, перезаряджуваний кліпер для нігтів та шліфувальник. Ідеальний вибір подарунка
Опис товару
Джерело живлення: USB
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 500 мАг
Тип двигуна: Безщітковий
матеріал: пластик
Тип дисплея: Цифровий індикаторний дисплей
Швидкість обертання: 20000
