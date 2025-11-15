Акумуляторний ударний дриль 18V 280N.m – електричний гайковерт та дриль 2-в-1 з головками 1/4″ та 1/2″, 3000 об/хв, акумуляторна батарея, легкий для ремонту автомобілів, дому та професійного використання, акумуляторний дриль, автомобільний інструмент, стильний дизайн інструменту
Опис товару
Режим роботи: Акумулятор
Стиль: Бездротова функція
Тип батареї: Літій-іонний
Джерело живлення: від акумулятора
Специфікація вилки: типу C
Робоча напруга: 110 – 240 В
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 2000MAh
🌟Ціна сьогодні всього: лише 77$ (знижка: -59%)
➡️Артикул: 06151125
🎉Замовити Акумуляторний ударний дриль 18V 380N.m
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
I just wanted to drop a quick comment to say how much I appreciate the effort you clearly put into this post. The research you did really shows, and I learned so much from reading this. I’ve been in this field for a while now, but you still managed to teach me things I didn’t know and challenge some of my existing assumptions. That’s not easy to do! I’ll definitely be keeping an eye out for more of your content in the future