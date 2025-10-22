КУПУЙ!

22 Oct

Унісекс рукавички з натуральної шкіри і плюшевою підкладкою

Унісекс рукавички з натуральної шкіри і плюшевою підкладкою, теплі та вітрозахисні. Стильний подарунок для святкових вечірок та активного відпочинку на вулиці

Опис товару
Стиль: Елегантний
Нагода: Вечірнє побачення
Функціональне використання: Зберігають тепло, Декоративні
Тип: Рукавички з пальцями
Інструкція по догляду: Не прати
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 10$ (знижка: -78%)
➡️Артикул: 01221025
🎉Замовити Унісекс рукавички з натуральної шкіри і плюшевою підкладкою
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

