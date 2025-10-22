Унісекс рукавички з натуральної шкіри і плюшевою підкладкою, теплі та вітрозахисні. Стильний подарунок для святкових вечірок та активного відпочинку на вулиці
Опис товару
Стиль: Елегантний
Нагода: Вечірнє побачення
Функціональне використання: Зберігають тепло, Декоративні
Тип: Рукавички з пальцями
Інструкція по догляду: Не прати
➡️Артикул: 01221025
