Смарт-годинник з дзвінками та керуванням музикою

20 Oct

Смарт-годинник з дзвінками та керуванням музикою

Смарт-годинник з дзвінками та керуванням музикою, багатофункціональний спортивний трекер, нагадування про тривоги і погодні умови, сумісність зі смартфонами, для чоловіків і жінок, циферблат чорно-золотий або сірий, компактний легкий дизайн, інтеграція додатків

Опис товару
Розумний годинник
Матеріал корпусу: Цинковий сплав
Матеріал ремінця: Силікон і Нержавіюча сталь
бездротовий
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 180 мАг
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -76%)
➡️Артикул: 03201025
🎉Замовити Смарт-годинник з дзвінками та керуванням музикою
 


