Опис товару
Розумний годинник
Матеріал корпусу: Цинковий сплав
Матеріал ремінця: Силікон і Нержавіюча сталь
бездротовий
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 180 мАг
🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -76%)
➡️Артикул: 03201025
🎉Замовити Смарт-годинник з дзвінками та керуванням музикою
