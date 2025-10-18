КУПУЙ!

Смарт-годинник GPS, NFC, 1,85-дюймовий TFT дисплей

18 Oct

Смарт-годинник GPS, NFC, 1,85-дюймовий TFT дисплей

Торгові ряди

Смарт-годинник для чоловіків та жінок, 1,85-дюймовий дисплей TFT 360р, GPS, спортивна траєкторія, бездротовий 5.0, NFC, зарядка через USB, акумулятор літій-полімерний 410мАг, сумісний з Android та iOS, матеріал сплав та силікон

Опис товару
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Ємність акумулятора: 410 мАг
Акумулятор: Літій-полімерний
Бездротовий
Бездротовий зв’язок: 5.0
Матеріал екрана: TFT
Розширення екрану: 360p
Матеріал корпусу: сплав
Матеріал ремінця: Силікон
Коефіцієнт екрану: 95 %
Версія операційної системи: Android і IOS
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 30$ (знижка: -44%)
➡️Артикул: 01181025
🎉Замовити Смарт-годинник GPS, NFC, 1,85-дюймовий TFT дисплей
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

One Comment so far:

  1. ludwig says:
    10/19/2025 at 16:24

