Смарт-годинник для чоловіків та жінок, 1,85-дюймовий дисплей TFT 360р, GPS, спортивна траєкторія, бездротовий 5.0, NFC, зарядка через USB, акумулятор літій-полімерний 410мАг, сумісний з Android та iOS, матеріал сплав та силікон

Опис товару

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Акумулятор

Ємність акумулятора: 410 мАг

Акумулятор: Літій-полімерний

Бездротовий

Бездротовий зв’язок: 5.0

Матеріал екрана: TFT

Розширення екрану: 360p

Матеріал корпусу: сплав

Матеріал ремінця: Силікон

Коефіцієнт екрану: 95 %

Версія операційної системи: Android і IOS



🌟Ціна сьогодні всього: лише 30$ (знижка: -44%)

➡️Артикул: 01181025

🎉 Замовити Смарт-годинник GPS, NFC, 1,85-дюймовий TFT дисплей

