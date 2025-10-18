КУПУЙ!

Портативний ручний динамік, бездротовий динамік 400мА. Підтримує бездротове відтворення, відтворення з картки TF, відтворення через USB. Домашній і офісний динамік, легкий для перенесення. Вишуканий подарунок в день народження та подарунок для друзів

Опис товару
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея серії 18650
Тип роз’єму: USB
Тип контролера: Кнопкове керування
Режим аудіовиведення: Стерео
Бездротовий
Динамік: Подвійні динаміки
Ємність акумулятора: 400 мАг
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -78%)
➡️Артикул: 02181025
🎉Замовити Портативний бездротовий динамік 400мА
 


