Розумна розетка з віддаленим керуванням Wi-Fi

15 Oct

Розумна розетка з віддаленим керуванням Wi-Fi

Розумна розетка з Wi-Fi, міні-розетка, віддалене керування за допомогою додатка TUYA, Alexa, Google Home, голосовим керуванням, таймером, 16А, Wi-Fi 2.4 ГГц, європейський стандарт розетки

Опис товару
Технологія підключення: Wi-Fi
Рекомендоване використання: для смартфонів, планшетів та інше
Тип контролера: Amazon Alexa
Режим живлення: 220В – 240В
Специфікація вилки: європейський стандарт
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 7$ (знижка: -70%)
➡️Артикул: 03151025
🎉Замовити Розумну розетку з віддаленим керуванням Wi-Fi
 


