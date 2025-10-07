Відеореєстратор з передньою та внутрішньою камерою

Передня камера та вбудована подвійна камера, автомобільний відеореєстратор, передня та внутрішня камера, автомобільна камера з інфрачервоним нічним баченням, циклічний запис, 5.08 см IPS екран з широким кутом огляду, подвійна лінза автомобільної відеокамери на приладовій панелі
Опис товару:
Позиція водія: Універсальний
Спосіб управління: кнопки
Орієнтація: Пасажирська сторона
Сумісні пристрої: Ноутбук
Тип монтажу: Присосне кріплення
Роздільна здатність захоплення відео: 1080p
частота кадрів: 30 FPS
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
Режим живлення: через запальничку
Ємність акумулятора: 150 мАг
✅Артикул: 02081025
