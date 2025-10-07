КУПУЙ!

Обертова підставка з живленням від USB та акумулятора

Електрична обертова підставка з живленням від USB та акумулятора – 20 см, 3-швидкісний поворотний стіл з дзеркальною поверхнею або оксамитовим покриттям для ювелірних виробів та колекційних предметів, з дистанційним керуванням та вантажопідйомністю 8 кг. 360-градусний обертовий фотографічний поворотний стіл з пультом дистанційного керування

Опис товару:
Технологія підключення: USB
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 25$ (знижка: -61%)
✅Артикул: 03081025
🎉Замовити Обертову підставку з живленням від USB та акумулятора
 


➡️cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

