Водонепроникний та портативний органайзер

Водонепроникний набір інструментів Oasis Multi-Size – міцний, універсальний та портативний органайзер для зберігання інструментів, обладнання, майстерні, організації гаражу, зберігання інструментів, аксесуарів для майстерні, функціональний дизайн, міцна конструкція

Опис товару:

матеріал: пластик

Бренд: Oasis



🌟Ціна сьогодні за модель №17: лише 16$ (знижка: -46%)

✅Артикул: 0120725

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