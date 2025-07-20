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Переносний USB оральний ірригатор

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20 Jul

Переносний USB оральний ірригатор

By   No Comments    Торгові ряди

Переносний USB-заряджуваний водний флосер, Оральний ірригатор, Глибоке очищення зубів, Ергономічна ручка, Різноманітні режими для домашнього використання

Опис товару:
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея серії 18650
Особливості: Портативний
Переваги продукту: Запобігає неприємному запаху з рота
 

🌟Ціна сьогодні: лише 7$ (знижка: -41%)
✅Артикул: 0320725
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