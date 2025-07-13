Порцелянова фігурка Кармен – це популярна колекційна статуетка, яка часто зустрічається на антикварних ринках і серед колекціонерів. Вона зображує героїню однойменної опери Жоржа Бізе.
Особливо відомою є порцелянова фігурка “Кармен” (“Іспанський танець”) виробництва Київського експериментального кераміко-художнього заводу (Київський ЕКХЗ). Ось що про неї відомо:
Автор: Скульптор Оксана Леонтіївна Жникруп (О.Л. Жникруп).
Рік створення моделі: 1975 рік.
Період випуску: Ці фігурки випускалися, зокрема, в кінці 1970-х років XX століття.
Опис: Зазвичай це фігурка, що зображує Кармен у танці, часто з квіткою в руці або характерною позою, що передає пристрасть і енергію іспанського танцю.
Висота: Зазвичай близько 23-23,5см.
Клеймо: На фігурках Київського заводу часто можна побачити клеймо у вигляді червоної літери “К”.
Популярність: Ця модель була дуже популярною і є бажаним об’єктом для колекціонерів радянського фарфору.
Окрім київської версії, існують порцелянові фігурки Кармен від інших виробників, як вітчизняних, так і зарубіжних, які можуть мати різні стилістичні рішення та художні інтерпретації образу. Загалом, такі фігурки відображають бачення художниками яскравої і пристрасної героїні опери, символізуючи іспанський дух і танцювальне мистецтво.
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