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Набір ротаційного інструменту з коробкою

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11 Jul

Набір ротаційного інструменту з коробкою

By   No Comments    Торгові ряди

Міні шліфувальник, набір ротаційного інструменту з коробкою аксесуарів, 3-швидкісний ротаційний багатофункціональний інструмент для рукоділля та DIY-проектів

Опис товару:
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літієвий акумулятор серії 18650
Ємність акумулятора: 360мАг
 

🌟Ціна сьогодні: лише 18$ (знижка: -64%)
✅Артикул: 0311725
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