Міні шліфувальник, набір ротаційного інструменту з коробкою аксесуарів, 3-швидкісний ротаційний багатофункціональний інструмент для рукоділля та DIY-проектів

Опис товару:

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Літієвий акумулятор серії 18650

Ємність акумулятора: 360мАг



🌟Ціна сьогодні: лише 18$ (знижка: -64%)

✅Артикул: 0311725

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