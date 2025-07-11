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Набір інструментів для дому на 148 штук

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11 Jul

Набір інструментів для дому на 148 штук

By   No Comments    Торгові ряди

Набір інструментів для дому на 148 штук. Повний набір ручних ремонтних інструментів з портативним кейсом, гайковерт-тріщотка, шестигранник, плоскогубці, ключ, тестер. Ідеальний подарунок для чоловіків, жінок, родичів, друзів та любителів рукоділля

Опис товару:
Mатеріал: сплав
Колір: Синій
 

🌟Ціна сьогодні: лише 52$ (знижка: -47%)
✅Артикул: 0111725
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