Літієва полірувальна машина на 5000 об/хв, машина для полірування автомобіля, електроінструмент для обслуговування транспортних засобів

Опис товару:

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея серії 18650

Містить електронні компоненти і материнську плату

Ємність акумулятора: 2000мАг



🌟Ціна сьогодні: лише 53$ (знижка: -60%)

✅Артикул: 0227625

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