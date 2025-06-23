Новий міцний смарт-годинник, модель 2025 року, функція світлодіодного ліхтаря, велика батарея, 2.01-дюймовий HD-екран з повним сенсорним екраном, відображення погоди, крокомір, трекер калорій, бездротові дзвінки, USB-зарядка, силіконовий ремінець, чорний браслет із сталі + силіконовий ремінець
Опис товару:
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
Ємність акумулятора: 400мАг
Рівень водонепроникності: IP-68
Матеріал екрана: TFT
Матеріал ремінця: Силікон
Розмір екрану: 2.01inch
Коефіцієнт екрану: 90%
🌟Ціна сьогодні: лише 16$ (знижка: -45%)
✅Артикул: 0623625
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