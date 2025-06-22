Новий GPS смарт-годинник, модель 2025 року з руховою траєкторією, Watch 5 Max, 360*360 HD-екран, AI-голосовий бездротовий виклик, NFC-розумний годинник, 100+ режимів спорту, компас, фітнес-трекер
Опис товару:
Матеріал ремінця: Силікагель, Нержавіюча сталь
Форма циферблата: Круглий
Стиль: спорт
Особливість: Дата, Телефон, Погода
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
🌟Ціна сьогодні: лише 20$ (знижка: -37%)
✅Артикул: 0222625
🎉Замовити Новий GPS смарт-годинник, модель 2025 року
your ads here
➡️cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації