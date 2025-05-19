Портативна парова праска 1500Вт

Портативна парова праска потужністю 1500 Вт для прасування одягу
Переваги продукту: прибирає складки;
Джерело живлення: від розетки;
Робоча напруга: 230В;
Специфікація вилки: європейського стандарту
Ціна сьогодні: лише 23$
Артикул: 0420525
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